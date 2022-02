TCL Fold 'n' Roll, 360 Ultra Flex e XR Concept Glasses: un futuro di schermi pieghevoli e occhiali AR

A fare da protagonista principale della partecipazione di TCL al Mobile World Congress è senza dubbio la famiglia di smartphone TCL 30, pensata non certo per rivoluzionare il settore, ma per attirare l'attenzione grazie all'ottimo rapporto tra prezzo e offerta complessiva. La compagnia ha tenuto a rimarcare anche il suo impegno nel campo dell'innovazione, a partire da una serie di concept e design legati agli schermi pieghevoli.

Il Surround Display di TCL, ancora in forma concettuale

Tra questi c'è il ben noto Fold 'n' Roll mostrato con un trailer nel 2021 e poi scomparso dai radar. Ma dietro le quinte è ancora al centro degli sforzi di TCL, decisa a creare uno smartphone dotato di schermo capace di piegarsi e slittare in avanti, trasformando un dispositivo tascabile in un tablet di dimensioni discrete. Ed è esattamente l'obiettivo del Surround Display, mostrato finalmente nella prima immagine.

Inoltre la compagnia ha in cantiere il 360 Ultra Flex, il primo display completamente pieghevole pensato per poter avvolgere interamente un dispositivo. Fotocamera sotto lo schermo, quindi, e la promessa di smartphone e tablet caratterizzati dalla possibilità di trasformarsi in monitor secondari o assumere le forme più disparate. Unico ostacolo al momento è l'angolo che rimane all'esterno quando lo schermo viene piegato e che va incontro a una dilatazione della superficie del display difficile da gestire. Ma TCL confida nella capacità dei suoi ingegneri di risolvere il problema.

I nuovi TCL XR Concept Glasses, pensati per sistemare i problemi del modello precedente

A chiudere le novità, ci sono gli occhiali smart XR Concept Glasses, il nuovo modello preannunciato al CES 2022 e in mostra sullo showfloor del Mobile World Congress che punta a migliorare i Nxtwear dello scorso anno, sfruttando uno schermo con MicroLED da 4 micrometri, tecnologia full-color holographic optical waveguide e lenti ad alta rifrazione. Anche in questo caso si parla di concept, senza prezzi o date, ma parliamo chiaramente di un prodotto più vicino alla commercializzazione che potrebbe spuntare nel mercato già entro fine anno.