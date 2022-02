TCL 30: date e dettagli per gli smartphone che puntano sull'ottimo rapporto prezzo e prestazioni

TCL ha aperto la sua partecipazione al Mobile World Congress con l'annuncio degli smartphone TCL 30 che, in parte disponibili già da oggi, puntano sulla combinazione tra prezzi aggressivi, con 220.90€ di partenza per il modello top di gamma, e caratteristiche al passo con i tempi che includono ottimizzazione delle routine di ricarica basata sull'IA, fotocamere avanzate per selfie e la nuova tecnologia per l'immagine NXTVISION. Le feature in questione valgono per l'intera serie che è composta da 5 modelli, ma a farsi notare più di tutti sono i tre dispositivi di punta. Il TCL 30+, il TCL 30G e il TCL 30 si contraddistinguono grazie a pannelli AMOLED, spessore minimo, peso più contenuto nonostante lo schermo più ampio, definizione maggiore, batteria leggermente più capiente, certificazione TÜV Rheinland e ricarica rapida da 18 W. Ed è proprio da questi che parliamo con la nostra panoramica che comprende date e dettagli sulla serie TCL 30.

TCL 30+ Il TCL 30+ è il top di gamma della serie Il TCL 30+ è il modello top di gamma, disponibile da oggi con un prezzo di partenza consigliato di 220.90€, condivide con i modelli TCL 30 e TCL 30 5G gli stessi 4 GB di memoria LPDDR4X, la medesima batteria da 5018 MHz con ricarica rapida 18 W, lo schermo AMOLED con tecnologia NXTVISION da 1080 x 2400 pixel e lo chassis con vetro antigraffio posteriore, mini notch a goccia per la fotocamera frontale e spessore di appena 7.74 millimetri. Ma le differenze, per quanto invisibili dall'esterno, ci sono. Per prima cosa il TCL 30+ e il TCL 30 montano un SoC MediaTek Helio G37, sensibilmente superiore per prestazioni al MediaTek Dimensity 700 del TCL 30 5G. Inoltre il TCL 30+ sfoggia la stessa fotocamera selfie frontale con grandangolo da 13 MP del TCL 30 5G. Infine la tripla fotocamera principale del TCL 30+ e del TCL 30, nonostante sia basata sui medesimi 50 megapixel di quella del TCL 30 5G, equipaggia una serie di tecnologie di intelligenza artificiale che promettono scatti istantanei e HDR di alta qualità anche in condizioni di bassa luminosità. In definitiva il TCL 30+ non si stacca radicalmente dal resto dell'offerta, una cosa prevedibile visto il divario di poco più di 20€ rispetto alla versione base, ma offre una dotazione complessivamente superiore, 5G escluso, a quella degli altri modelli di punta della serie, combinando le caratteristiche migliori che nel caso del TCL 30+ e TCL 30 comprendono anche un doppio altoparlante con surround. Scheda tecnica TCL 30+ SoC: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Sistema operativo: Android 12

Android 12 Schermo: AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit

AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit Memoria: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Storage: 64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB

64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB Fotocamera principale: 50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS)

50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS) Fotocamera frontale: 13 MP f/2.3 con angolo 96 gradi (cattura video 1080P 30 FPS)

13 MP f/2.3 con angolo 96 gradi (cattura video 1080P 30 FPS) Connettività Wi-Fi: 4G data Cat 4, 802.11 a/b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC

4G data Cat 4, 802.11 a/b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC GPS: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS) Sensori: Acceleromettro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass

Acceleromettro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass Autenticazione: riconoscimento facciale e impronte digitali

riconoscimento facciale e impronte digitali Audio: 2 altoparlanti con stereo surround, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3

2 altoparlanti con stereo surround, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3 Batteria: 5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI

5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI Dimensioni: 164.54 x 75.24 x 7.74 mm

164.54 x 75.24 x 7.74 mm Peso: 184 grammi

184 grammi Colori: Tech Black, Muse Blue

Tech Black, Muse Blue Disponibilità: A partire dal 27 febbraio 2022

A partire dal 27 febbraio 2022 Prezzo consigliato: 220,90€

TCL 30 Il TCL 30 guarda più alla sostanza che ad extra come la fotocamera da selfie Anche il TCL 30 è disponibile a partire da oggi, monta lo stesso SoC e la medesima fotocamera del modello di punta della serie, garantendo comunque il massimo della potenza, ma scende al di sotto della soglia dei 200€ con un prezzo di partenza di 199,90€ che attira l'attenzione parlando di uno smartphone con schermo AMOLED, per quanto limitato a 60 Hz, che si fa notare per uno chassis dallo spessore decisamente ridotto. I compromessi tuttavia ci sono e partono dalla sola opzione da 64 GB di storage, dei quali solo 44 effettivamente a disposizione dell'utente, per arrivare alla fotocamera frontale da 8 GB. Parliamo quindi di un modello che guarda a un pubblico più generico per cui il comparto fotografico principale e la reattività sono più importanti della velocità di connessione e della fotocamera da selfie. Scheda tecnica TCL 30 SoC: MediaTek Helio G37

MediaTek Helio G37 Sistema operativo: Android 12

Android 12 Schermo: AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit

AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit Memoria: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Storage: 64 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB

64 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB Fotocamera principale: 50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS)

50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS) Fotocamera frontale: 8 MP f/2.0 con angolo 78 gradi (cattura video 1080P 30 FPS)

8 MP f/2.0 con angolo 78 gradi (cattura video 1080P 30 FPS) Connettività Wi-Fi: 4G data Cat 4, 802.11 a/b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC

4G data Cat 4, 802.11 a/b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC GPS: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS) Sensori: Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass

Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass Autenticazione: riconoscimento facciale e impronte digitali

riconoscimento facciale e impronte digitali Audio: jack 3.5 mm, 2 altoparlanti con stereo surround, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3

jack 3.5 mm, 2 altoparlanti con stereo surround, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3 Batteria: 5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI

5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI Dimensioni: 164.54 x 75.24 x 7.74 mm

164.54 x 75.24 x 7.74 mm Peso: 184 grammi

184 grammi Colori: Tech Black, Muse Blue

Tech Black, Muse Blue Disponibilità: Dal 27 febbraio 2022

Dal 27 febbraio 2022 Prezzo consigliato: 199,90€

TCL 30 5G Il TCL 30 5G punta sulla dimensione social con connettività avanzata e fotocamera selfie grandangolare Il TCL 30 5G, in arrivo ad aprile, non è una semplice variante del TCL 30 ma un modello a parte che punta sulla dimensione social con connettività 5G e fotocamera selfie da 13 MP con grandangolo. Si accontenta tuttavia di una fotocamera principale di qualità inferiore, per quanto sempre tripla e da 50 MP, ed equipaggia un SoC più modesto rispetto al resto della line-up di punta. Rinuncia quindi a un pizzico di potenza e al doppio altoparlante, dovendo così fare a meno dell'audio surround. Ma i compromessi sono funzionali a bilanciare l'implementazione del modulo 5G in funzione di un prezzo che non è ancora noto, ma che ci aspettiamo si riveli piuttosto simile quello del TCL 30 standard, quindi intorno ai 200€. Scheda tecnica TCL 30 5G SoC: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 Sistema operativo: Android 12

Android 12 Schermo: AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit

AMOLED 6.7 pollici da 60 Hz con risoluzione 1080x2400 (20:9), DCI-P3 100%, 900 nit Memoria: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Storage: 64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB

64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 1 TB Fotocamera principale: 50 MP HDR f/1.8 con angolo 74.2 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS)

50 MP HDR f/1.8 con angolo 74.2 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS) Fotocamera frontale: 13 MP f/2.3 con angolo 96 gradi (cattura video 1080P 30 FPS)

13 MP f/2.3 con angolo 96 gradi (cattura video 1080P 30 FPS) Connettività Wi-Fi: 5G data, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetoot 5.1, NFC

5G data, 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetoot 5.1, NFC GPS: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS) Sensori: Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass

Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass Autenticazione: riconoscimento facciale e impronte digitali

riconoscimento facciale e impronte digitali Audio: jack 3.5 mm, 1 altoparlante, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3

jack 3.5 mm, 1 altoparlante, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore, Radio, HAC M3 Batteria: 5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI

5010 mAh (ricarica rapida 18W), ricarica intelligente AI Dimensioni: 164.54 x 75.24 x 7.74 mm

164.54 x 75.24 x 7.74 mm Peso: 184 grammi

184 grammi Colori: Tech Black, Muse Blue

Tech Black, Muse Blue Disponibilità: A partire da aprile 2022

A partire da aprile 2022 Prezzo consigliato: Non disponibile

TCL 30 SE Il TCL 30 SE risparmia sullo schermo e sul SoC ma non sulla fotocamera o la memoria In coda ai tre modelli principali troviamo il TCL 30 SE che, già disponibile con un prezzo consigliato di 189,90€ per la versione da 128 GB, va incontro a sacrifici più marcati. Si parte dalla mancanza della ricarica rapida per arrivare allo chassis più spesso e allo schermo inferiore, per quanto sempre dotato di tecnologia NXTVISION, che non è più AMOLED da 6.7 pollici, ma IPS HD+ da 6.52 pollici con il 70% della copertura dello spazio di colore NTSC e una luminanza tipica di 450 nit. Diminuisce inoltre il rapporto tra display e chassis, evidente nel bordo nero inferiore più spesso. I compromessi inoltre, comprendono un solo altoparlante e la fotocamera frontale da 8 MP. Quella principale, invece, ha le stesse caratteristica di quella dei modelli di punta, nonostante un cambio nell'estetica del blocco delle lenti che si fa meno appariscente. Ma nella sostanza parliamo comunque di tripla fotocamera da 50 MP con funzionalità di intelligenza artificiale che promettono fotografie di alto livello in qualsiasi condizione. Restano implementati inoltre il doppio microfono con cancellazione del rumore e i 4 GB di memoria, questa volta però al servizio di un SoC ancora più modesto: il MediaTeK Helio G25. Scheda tecnica TCL 30 SE SoC: MediaTek Helio G25

MediaTek Helio G25 Sistema operativo: Android 12

Android 12 Schermo: IPS 6.52 pollici con risoluzione 720x1600 (20:9), NTSC 70%, 450 nit

IPS 6.52 pollici con risoluzione 720x1600 (20:9), NTSC 70%, 450 nit Memoria: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Storage: 64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 512 GB

64 GB o 128 GB (eMMC), supporto micro-SD max 512 GB Fotocamera principale: 50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS)

50 MP AI f/1.85 con angolo 74.4 gradi + 2 MP macro f/2.4 + 2 MP sensore di profondità f/2.4 (cattura video 1080P 30 FPS) Fotocamera frontale: 8 MP f/2.0 con angolo 80.6 gradi (cattura video 1080P 30 FPS)

8 MP f/2.0 con angolo 80.6 gradi (cattura video 1080P 30 FPS) Connettività Wi-Fi: 4G data Cat 4, 802.11 b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC

4G data Cat 4, 802.11 b/g/n, Bluetoot 5.0, NFC GPS: GPS, A-GPS, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS)

GPS, A-GPS, Galileo, Global Navigation Satellite System (GLONASS) Sensori: Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass

Accelerometro (G sensor), Prossimità, Luminosità, E-Compass Autenticazione: riconoscimento facciale e impronte digitali

riconoscimento facciale e impronte digitali Audio: jack 3.5 mm, 1 altoparlante, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore

jack 3.5 mm, 1 altoparlante, HD Voice, 2 microfoni con cancellazione rumore Batteria: 5000 mAh, ricarica intelligente AI

5000 mAh, ricarica intelligente AI Dimensioni: 165.2x75.5x8.9 mm

165.2x75.5x8.9 mm Peso: 190 grammi

190 grammi Colori: Space Grey, Atlantic Blue

Space Grey, Atlantic Blue Disponibilità: Dal 27 febbraio 2022

Dal 27 febbraio 2022 Prezzo consigliato: 189,90€