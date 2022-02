Pokémon Scarlatto e Violetto, prime immagini e artwork ufficiali

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, le due edizioni del nuovo gioco sviluppato da Game Freak per Nintendo Switch, si mostrano con le prime immagini e i primi artwork ufficiali, appena pubblicati da Nintendo.

Gli screenshot sono tratti dal trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto e purtroppo non mostrano in azione gli Starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, che sono invece presenti fra gli artwork, come ormai da tradizione per il franchise.

"Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenteranno un nuovo step evolutivo per la serie", si legge nel comunicato stampa. "Gli Allenatori potranno esplorare un open world con varie città prive di confini, che si miscelano senza soluzione di continuità con le zone selvagge."

"Sarà possibile osservare nuovi Pokémon ovunque in questo ampio mondo di gioco: nel cielo, nel mare o per le strade." Gli scatti mostrano peraltro il dettaglio di alcune location e lo stile adottato per i personaggi. Che ne pensate?