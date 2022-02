Nintendo Switch, la line-up del 2022 fa paura: ecco i giochi in uscita quest'anno

La line-up di Nintendo Switch per il 2022 fa paura: dopo gli annunci di oggi, la lista dei giochi in uscita nel corso di quest'anno è diventata davvero impressionante per quantità e qualità.

Leggende Pokémon: Arceus

Kirby e la Terra Perduta

Mario Strikers: Battle League Football

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Splatoon 3

Xenoblade Chronicles 3

Pokémon Scarlatto e Violetto

Bayonetta 3

Nintendo Switch Sports

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

E l'elenco in questione, aggiornato dopo l'annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto, è soltanto parziale: ci sono anche altre produzioni first party e third party in arrivo sulla console ibrida giapponese, nonché inevitabili nuovi annunci nei prossimi mesi.

Forte di vendite per 101,88 milioni di unità, Nintendo Switch si accinge insomma a vivere il suo periodo più luminoso, supportato da una base installata enorme e dall'entusiasmo dei suoi utenti, che in verità non è mai venuto meno.

Un successo che si espande peraltro a ulteriori medium, come nel caso della serie animata di Pokémon ambientata a Hisui annunciata oggi e al film di Super Mario con Chris Pratt.