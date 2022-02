Elden Ring monopolizza la classifica Steam, il podio è tutto suo

Elden Ring ha monopolizzato la classifica Steam al debutto, occupando il podio per intero e inserendosi anche in quinta posizione per via delle sue quattro differenti SKU: edizione standard, edizione deluxe e i rispettivi preorder.

Steam, classifica dal 21 al 27 febbraio 2022



Elden Ring Elden Ring (preorder) Elden Ring Deluxe Destiny 2: La Regina dei Sussurri Elden Ring Deluxe (preorder) Destiny 2: La Regina dei Sussurri (preorder) Steam Deck Dying Light 2: Stay Human Total War: Warhammer 3 Cyberpunk 2077

Con oltre 860.000 giocatori contemporanei su Steam, Elden Ring ha superato di gran lunga le precedenti produzioni targate FromSoftware, nonostante il fatto che le performance della versione PC siano pessime per Digital Foundry.

In quarta posizione troviamo Destiny 2: La Regina dei Sussurri, l'espansione che chiude una selle saghe principali dello sparatutto Bungie introducendo una narrazione che unisce eventi e personaggi del primo e del secondo capitolo.

Steam Deck, che risulta fra i più venduti su Steam nonostante sia esaurito da mesi, occupa invece il settimo posto, in attesa dei restock che consentiranno a tanti altri utenti di acquistare l'handheld.