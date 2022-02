Elden Ring: vendite su Steam per oltre 10 milioni di copie, riporta SteamSpy

Elden Ring ha totalizzato vendite per oltre 10 milioni di copie su Steam secondo i dati riportati da SteamSpy, che stima attualmente fra i 10 e i 20 milioni di utenti in possesso del gioco.

Capace di monopolizzare la classifica Steam, Elden Ring può contare al momento su oltre 860.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve: in attesa dei numeri ufficiali, si tratta senza dubbio del più grande successo di sempre per un titolo sviluppato da FromSoftware.

Come sappiamo, Bandai Namco prevede 4 milioni di copie vendute per Elden Ring nel primo mese, ma se i dati di SteamSpy dovessero rivelarsi attendibili staremmo parlando di cifre significativamente superiori già solo per la versione PC.

Nella nostra recensione di Elden Ring abbiamo spiegato che la nuova opera diretta da Hidetaka Miyazaki rappresenta il futuro dei soulslike e introduce novità significative all'interno della formula che i fan ben conoscono.

Elementi di grande fascino e spessore, che contribuiranno senza dubbio al successo del gioco e potrebbero aprire le sue porte un'utenza completamente nuova, nell'ambito di un rilancio di questo peculiare sottogenere degli action RPG.