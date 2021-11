Elden Ring: Bandai Namco prevede 4 milioni di copie vendute nel primo mese

Bandai Namco ha grandi aspettative per Elden Ring e si aspetta che la nuova opera di FromSoftware raggiunga quota 4 milioni di copie vendute entro il primo mese dal lancio.

La stima è stata svelata durante un recente Q&A con gli investitori, dove l'azienda ha affermato che si aspetta di vendere 4 milioni di copie di Elden Ring entro la fine dell'anno fiscale, ovvero il 31 marzo 2022, poco più di un mese dopo dal lancio del gioco.

"Per quanto riguarda i giochi di rilievo in arrivo in futuro, abbiamo in programma di pubblicare Elden Ring a febbraio 2022. Il gioco ha ricevuto grandi elogi dall'industria e dai fan, vincendo numerosi premi durante gli eventi europrei anche prima della sua uscita e ci aspettiamo che venda 4 milioni di unità entro la fine di questo anno fiscale"

4 milioni di copie vendute in un mese sono una stima decisamente ottimistica, ma d'altro canto Elden Ring è indubbiamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Giusto per fare un paragone, Sekiro: Shadows Die Twice aveva raggiunto quota 3,8 milioni di copie distribuite in circa quattro mesi dal lancio ed è al momento il gioco FromSoftware che ha raggiunto più velocemente il traguardo delle due milioni di copie vendute, per la precisione in in dieci giorni. A luglio del 2020, quindi a più di un anno dal lancio, era a quota 5 milioni di copie vendute nel mondo, stando a quanto riporta Twisted Voxel.

Vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 25 febbraio.

Nel frattempo i giocatori hanno scoperto un mostro inedito di Elden Ring fuori dai confini della mappa della beta.