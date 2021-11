Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith e il futuro del gioco Bioware

A dieci anni dal lancio, gli sviluppatori di Star Wars: The Old Republic ci raccontano le novità dell'update 7.0 e dell'ottava espansione, Legacy of the Sith.

I server di Star Wars: The Old Republic sono online da ormai dieci anni. I suoi numeri non saranno stellari come quelli di altri MMO e probabilmente non verrà mai ricordato come un cult al pari del precedente Star Wars Galaxies, ma l'MMORPG di Bioware Austin rappresenta uno dei pochi punti fermi nel travagliato rapporto tra Electronic Arts e l'universo di Guerre Stellari. Mentre l'editore cancellava progetti troppo ambiziosi e cercava di rimediare a infelici scelte di marketing, The Old Republic si è rivelato invece profittevole, come altri giochi simili ha beneficiato del passaggio al modello free-to-play, ed è andato così bene da giustificare l'uscita di sette espansioni nel corso di un decennio. Legacy of the Sith uscirà il 14 dicembre e sarà l'ottava, ma non l'ultima. "Questo è solo l'inizio", ha affermato ottimisticamente il responsabile del progetto Keith Kanneg durante una recente presentazione alla stampa. "Con EA e Bioware abbiamo delineato i prossimi 5 anni, stabilendo quali obiettivi raggiungere, in che direzione portare la storia e quali progressi tecnologici perseguire per permettere al gioco di andare avanti per un altro decennio". Assieme all'aggiornamento 7.0 del gioco, Legacy of the Sith vorrebbe rappresentare una sorta di giro di boa: un'espansione ricca di contenuti avanzati, ma che arriva accompagnata da un gran numero di novità in termini di meccaniche, correzioni e sistemi, nel tentativo non tanto di avvicinare nuovi utenti quanto d'incuriosire e convincere a tornare tutte quelle persone che negli anni hanno abbandonato la guerra tra Sith e Jedi.

I personaggi e i mondi di Legacy of the Sith Manaan, il pianeta acquatico introdotto in Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith L'incontro con il team di sviluppo si è focalizzato soprattutto sulla storia, i mondi e i personaggi di Legacy of the Sith. Come anticipato qualche mese fa, la nuova espansione di Star Wars: The Old Republic è ambientata su Manaan, il pianeta oceanico che venne introdotto per la prima volta in KOTOR e che per anni è stata una delle ambientazioni più richieste dagli appassionati. I fan di Knights of the Old Republic troveranno diversi elementi familiari, eppure la Manaan di The Old Republic appare molto più pericolosa, caotica e piena di tempeste. Questo perché ora si trova sotto l'invasione dell'impero Sith, intenzionato a conquistare l'intero pianeta a privare la Repubblica delle riserve di kolto, una miracolosa sostanza curativa che si trova solo sul pianeta acquatico e che può essere determinante in guerra. In base alla fazione di appartenenza, il giocatore prenderà parte all'invasione di Manaan dall'una o dall'altra prospettiva, incontrando nuovamente alcuni dei personaggi introdotti nelle ultime due espansioni, Knights of the Eternal Throne e Onslaught: tra questi il maggiore Anri, un raro caso di alieno al comando dell'esercito imperiale, oppure Arn Peralun, un ex-padawan (ora cavaliere Jedi) il cui corpo era stato distrutto e ricostruito quasi interamente attraverso parti cibernetiche. Sostanzialmente una versione buona di Anakin Skywalker. Poiché il giocatore non può notare, l'esplorazione su Manaan avverrà unicamente sulle sue piattaforme artificiali E poi c'è la Sith Lana Beniko, presente nel gioco ormai da un bel po' di tempo ma che negli anni, grazie al suo atteggiamento e ai suoi modi di fare ben lontani da quelli del classico signore oscuro, si è guadagnata un enorme seguito tra i fan del gioco. Non mancano comunque aggiunte inedite al cast, e particolarmente curioso sarà approfondire i rapporti con il colonnello Gallo - un soldato Selkath che si schiera dalla parte della Repubblica per difendere Manaan ma che in realtà detesta entrambe le fazioni, interessate al pianeta unicamente per le riserve di kolto.

Flashpoint e raid Arn Peralun era un padawan in Onslaught, ma in Legacy of the Sith è un cavaliere Jedi tutto d'un pezzo... più o meno Oltre alla quest principale su Manaan, sarà possibile visitare il pianeta Elom attraverso un nuovo Flashpoint, avventure speciali pensate specificatamente per party di quattro persone ma che, volendo, possono essere affrontate in solitaria con qualche compromesso. Elom (da non confondere con Ilum in Jedi Fallen Order) è un pianeta sperduto e, anche se è stato menzionato in altre occasioni, è in realtà la prima volta che lo vediamo rappresentato graficamente e perdipiù in 3D. Tra rovine, boschi innevati e cime rocciose, in questo Flashpoint bisognerà seguire le tracce di Darth Malgus mentre sta investigando i resti di un vecchio tempio appartenente a Darth Null. La terza e ultima ambientazione aggiunta con Legacy of the Sith è una base segreta nascosta in un asteroide, palcoscenico della nuova operazione "The R-4 Anomaly". Le operazioni sono l'equivalente in The Old Republic dei raid più hardcore, con più livelli di difficoltà, boss da sconfiggere e puzzle da risolvere, e sono quindi indirizzate a un pubblico più esperto. "Amo l'estetica di quest'operazione perché è molto diversa da tutte quelle realizzate finora", ci dice Jackie Izawa, community manager del gioco. Il pianeta Elom è la prima volta che viene presentato in un gioco di Star Wars Con le caverne illuminate di rosso, i corridoi spaventosi e pieni di nemici pericolosi, "The R-4 Anomaly" dovrebbe avere un'atmosfera un po' più ansiogena, misteriosa e spaventosa. Ciliegina sulla torta saranno gli Unmasked, un culto Sith talmente fuori di testa da essere ripudiato e considerato pericoloso anche dallo stesso impero Sith. Come le altre operazioni, anche questa ha una sua narrativa che si ricollega a quelle precedenti, ma non è legata direttamente alla storia principale, per non disorientare chi preferisce giocare da solo dall'inizio alla fine del gioco.