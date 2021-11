Pokémon GO x Ed Sheeran: concerto in arrivo, con bonus e starter di tipo acqua

Niantic ha svelato i dettagli dell'evento di collaborazione di Pokémon GO con il cantautore britannico Ed Sheeran. Dalla prossima settimana fino alla fine di novembre i giocatori potranno assistere a un'esibizione dell'artista all'interno del gioco, nonché ottenere vari bonus e catturare i Pokémon starter di tipo Acqua delle varie generazioni Pokémon.

A partire dalle 20:00 di lunedì 22 novembre Ed Sheeran si esibirà nell'app di Pokémon GO. Potrete seguire l'esibizione nella sezione Novità del gioco. In seguito il concerto sarà riproducibile on demand fino alle 22:00 di martedì 30 novembre. Per l'occasione Sheeran eseguire alcune canzoni estratte da "=", il suo nuovo album. La scaletta include:

"Perfect"

"Bad Habits"

"Overpass Graffiti"

"Thinking Out Loud"

"First Times"

"Shivers"

Pokémon x Ed Sheeran

Dato che i Pokémon starter preferiti del cantautore sono quelli di tipo Acqua, per celebrare la collaborazione dal 22 al 30 novembre ci sarà un evento grazie al quale Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawoot, Froakie e Squirtle con gli occhiali da sole appariranno più spesso allo stato selvatico. Quest'ultimo inoltre sarà disponibile anche completando le attività di ricerca sul campo.

Non solo, sempre dal 22 novembre nel negozio di Pokémon GO sarà disponibile una felpa con il simbolo = che potrete riscattare gratuitamente con il seguente codice: VVM87WGMMUZHTB8X. Inoltre sarà disponbile un pacco evento gratuito contenente un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalmapon e 10 Baccananas. Infine, potrete ottenere gli adesivi a tema Pokémon