Cyberpunk 2077 in arrivo su Xbox Game Pass? Spunta un indizio in un video di Microsoft

Cyberpunk 2077 arriverà a breve su Xbox Game Pass? Ieri Microsoft ha pubblicato un video che secondo gli utenti di Reddit nasconde un possibile indizio, dando vita a queste voci.

Il filmato in questione è dedicato a Xbox Cloud Gaming, servizio integrato nell'abbonamento di Xbox Game Pass Ultimate e, tra le altre cose, mostra spezzoni di gameplay tratti da vari giochi. Tra questi il Redditor statenotcity ha riconosciuto Cyberpunk 2077 in una brevissima sequenza (quella dell'immagine sottostante). Un secondo utente ha confermato la provenienza della scena incriminata dal gameplay trailer pubblicato da CD Projekt RED il 19 novembre dello scorso anno (qui il link).

La breve sequenza del filmato pubblicato sul canale YouTube di Xbox dove appare Cyberpunk 2077.

La cosa particolare è che nel video pubblicato da Xbox tutti gli altri giochi presenti, come Destiny 2 e F1 2020, fanno attualmente parte di Xbox Game Pass. Dunque, secondo l'utenza di Reddit, anche Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare nel catalogo del servizio nel prossimo futuro.

Ovviamente potrebbe trattarsi benissimo di una coincidenza o di un errore di uno sbadato dipendente, ma pensandoci bene l'ingresso di Cyberpunk 2077 nel catalogo del servizio non è poi così impossibile. Come confermato dai dati condivisi da CD Projekt REDle vendite del gioco sono calate rapidamente dopo il lancio, anche a causa delle aspre critiche alle versioni console. Dunque il possibile debutto del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass potrebbe risultare vantaggioso per la compagnia polacca. Tra l'altro Cyberpunk 2077 il prossimo mese festeggerà il primo anniversario e dunque per l'occasione potrebbero arrivare delle sorprese.

Ovviamente queste sono tutte supposizioni, da prendere rigorosamente con le pinze in attesa di novità ufficiali.

Rimanendo in tema, Microsoft ha annunciato la nuova ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass a novembre.