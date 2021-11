Destiny 2 lascerà Xbox Game Pass a dicembre, ma solo le versioni console

Bungie ha confermato che Destiny 2 e le espansioni Rinnegati, Ombre dal Profondo e Oltre la Luce non faranno più parte del catalogo di Xbox Game Pass a partire dall'8 dicembre. Questo vale per le versioni Xbox Series X|S e Xbox One, ma non per quella PC.

Con un post sul suo sito ufficiale, gli sviluppatori oltre a comunicare la notizia hanno anche specificato cosa accadrà per chi già possiede Destiny 2 ma non le espansioni incluse nel Game Pass. In questo caso, i seguenti contenuti non saranno più accessibili:

Missioni della campagna

Attività specifiche delle espansioni, dunque Incursioni, Dungeon, ecc., e l'accesso alle Prove di Osiride

Le sottoclassi della Stasi dell'espansione Oltre la Luce

Uno dei rami relativi alle Super per ogni sottoclasse

Il perk per lo sconto del 10% per l'acquisto di argento e altri contenuti aggiuntivi

Destiny 2

Tuttavia oggetti come quelli Esotici rimarranno accessibili, così come i Season Pass precedentemente acquistati. I giocatori che desiderano continuare a giocare ai contenuti delle espansioni di Destiny 2 su Xbox potranno approfittare degli sconti che saranno disponibili nel prossimo futuro.

Inoltre, Bungie precisa che la nuova espansione La Regina dei Sussurri, che sarà disponibile il 22 febbraio 2022, non sarà inclusa su Xbox Game Pass né per console Xbox né per PC.

