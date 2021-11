Sifu: data di uscita anticipata per il picchiaduro su PS4 e PS5

Sifu arriva in anticipo: con una mossa che non si vede proprio frequentemente nel mondo dei videogiochi, tantomeno in questo periodo, Sloclap ha anticipato la data di uscita di Sifu, che arriverà dunque l'8 febbraio 2022, qualche settimana prima rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Eravamo infatti rimasti alla data di uscita annunciata alla Gamescom 2021 per il picchiaduro a base di Kung Fu di Sloclap, esclusiva console su PS5 e PS4: doveva arrivare il 22 febbraio, ma evidentemente qualcosa ha spinto gli sviluppatori a spostare l'uscita all'8 febbraio. Questo "qualcosa" potrebbe essere identificato con un certo gioco di From Software che è in arrivo proprio il 25 febbraio, cosa che potrebbe aver spinto il team a uno spostamento strategico del proprio titolo in un momento meno congestionato.



Tuttavia, che Elden Ring abbia causato lo spostamento è solo una supposizione, fatto sta che Sifu arriverà prima del previsto ed è comunque un'ottima notizia. Per saperne di più su questo particolare titolo vi rimandiamo all'anteprima del nuovo gioco dei creatori di Absolver, e la nuova data di uscita è probabilmente proprio il "grosso annuncio" che era stato indicato qualche giorno fa dal team.