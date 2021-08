Sifu: l'anteprima del nuovo gioco dei creatori di Absolver

L'intento di Sifu è a dir poco cristallino: inserire il giocatore in un film di kung, una storia di vendetta popolata da decine e decine di nemici da eliminare in rapida successione come il miglior emulo di Bruce Lee. Attenzione però, perché se da una parte il concept di Sifu può sembrare di rara semplicità, lo stesso non si può dire del suo gameplay. Lo abbiamo visto in azione recentemente grazie a una presentazione gentilmente offerta da Cosmocover, e credeteci quando vi diciamo che non sarà un titolo accogliente per chi non ha i riflessi pronti.

Gli Sloclap sono chiaramente appassionati di arti marziali. Lo si era già visto in Absolver - un gioco incapace di rispettare del tutto le sue ambizioni, ma comunque in grado di distinguersi per il sistema di combattimento e la spettacolarità degli scontri - e il loro nuovo pargolo, Sifu, non fa che confermare l'ovvio.

Come appena precisato, Sifu è una storia di vendetta , con un (o una, visto che è possibile selezionare il sesso del proprio alter ego) protagonista in cerca di coloro che hanno eliminato la sua famiglia. Gli Sloclap non sono entrati particolarmente nel dettaglio, ma hanno precisato che la trama non è priva di misticismo ed elementi innaturali, quindi sarà interessante capire come si svilupperà. L'unica vera conferma riguarda una non meglio precisata " detective board ", correlata alle informazioni ottenibili durante i livelli (alcuni nemici possono venir interrogati), che sembra però essere legata più alla gestione dei livelli che alla narrativa. Ottenere password specifiche, ad esempio, potrebbe aprire dei passaggi prima inaccessibili e permettere di superare i livelli più rapidamente, facilitando il loro completamento senza affrontare troppi scontri. Una cosa a dir poco utile, visto quanto abbiamo scoperto dopo.

Gameplay: everybody is kung fu fighting

Sifu: il protagonista, già un po' invecchiato

Sifu va, infatti, contro la natura stessa dei sistemi di combattimento su cui si basa. Le meccaniche fondamentali legate al sistema di agganciamento e al movimento sono infatti estremamente similari a quelle dei sistemi free flow - targeting sul nemico più vicino, attacchi avversari ritmati con pochi assalti contemporanei, colpi di grazia, e movimento automatizzato durante gli attacchi base - ma laddove i giochi che di norma usano tali meccaniche puntano tutto sull'accessibilità, il lavoro di Sloclap sembra voler fare l'esatto contrario, mettendo in campo tutta una serie di manovre aggiuntive e meccaniche difensive complesse, che vanno obbligatoriamente padroneggiate per sopravvivere all'aggressività estrema dei nemici.

Per dire, già le meccaniche difensive offrono tre possibilità: una parata, una respinta direzionale, e la schivata. Parare normalmente è la cosa più facile, ma non protegge dai danni delle armi e riempie una barra che se portata al limite spezza la vostra guardia (vale anche per i nemici); la schivata è invece una manovra velocissima e in grado di evitare quasi ogni assalto avversario, eppure impedisce risposte offensive istantanee e vi allontana leggermente dagli avversari, favorendo un approccio più difensivo; infine le respinte sono parate direzionali (dovrebbero richiedere di usare la parata assieme alla levetta analogica) utili contro gli attacchi più potenti, che offrono enormi vantaggi ma paiono al contempo molto più rischiose da utilizzare. Aggiungete a tutto questo la presenza di mosse extra direttamente correlate alle manovre difensive e nemici in grado di utilizzare tecniche a dir poco variegate, e vi renderete conto di quanto le cose in Sifu si complichino rapidamente.

Sifu: occhio a quella bottiglia

La fase offensiva, se non altro, è molto più basilare della difesa e sembra limitarsi a una manciata di combo con effetti variabili di facile esecuzione. Nei vari livelli però l'interattività ambientale è molto elevata e tra movimenti rapidi in giro per la mappa (abbiamo visto il protagonista scalare pareti e balzare al di là di mobili vari per allontanarsi da gruppi di nemici) e la possibilità di usare varie armi improvvisate non mancano le sorprese anche da questo punto di vista. Peraltro, ciò che non viene offerto dalle combinazioni di norma lo garantiscono alcune manovre avanzate, tra cui vi sono prese che riposizionano i nemici e utili atterramenti per ottenere un po' di respiro tra una mazzata e l'altra. Non è ancora chiaro come queste abilità verranno apprese (pare che il team stia ancora facendo considerazioni a riguardo), ma è bello constatare anche la presenza di un sistema di progressione nella campagna.