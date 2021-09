Nintendo Switch domina ancora le classifiche giapponesi, pur essendo in calo, Ring Fit Adventure torna primo

Anche questa settimana, Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi, pur avendo fatto registrare un leggero calo. Bene anche Ring Fit Adventure, che torna a occupare la prima posizione della classifica software.

Nel periodo che va dal 30 agosto al 5 settembre 2021, Nintendo Switch ha venduto 60.942 unità complessive, considerando entrambi i modelli disponibili, mentre PS5 17.075 (sempre considerando tutti i modelli sul mercato). La famiglia Xbox è arrivata a 2.605 unità complessive. Non moltissime, ma notevoli per la famiglia di console di Microsoft, almeno in Giappone.

Sul fronte software è stata una settimana molto debole, con il già citato Ring Fit Adventure in testa, seguito da altri titoli da tempo nella top 10: Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! e Super Smash Bros. Ultimate. Solo Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon in sesta posizione ha evitato il monocolore Switch. Da segnalare l'assenza di giochi nuovi nelle prime dieci posizioni.

Vendite software

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 15,610 (2,804,231) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 15,592 (4,025,525) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 14,229 (2,167,282) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 10,307 (2,358,861) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,697 (4,407,632) [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex, 08/26/21) - 7,393 (74,110) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 7,829 (872,702) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) - 7,764 (4,128,200) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) - 5,824 (788,500) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) - 5,739 (1,982,289)

Vendite hardware