Alan Wake Remastered: le prime immagini mostrano il gioco restaurato

Alan Wake sta per tornare

Remedy ha pubblicato le prime immagini di Alan Wake Remastered, versione riveduta e restaurata del suo gioco di culto, di cui moltissimi chiedono un seguito ormai da anni. Gli scatti sono stati presi dalle pagine del prodotto su Amazon. Vediamole raccolte in una comoda galleria:

Alan Wake Remastered è in sviluppo per PC (esclusiva Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Sarà disponibile a partire da questo autunno, in data ancora da destinarsi. Per ora Remedy non ha condiviso i dettagli sulla rimasterizzazione, ma visti gli scatti possiamo desumere che abbia pulito la grafica, aumentato la risoluzione selezionabile su tutte le piattaforme, migliorato alcune texture e altro ancora.

Quando sua moglie scompare durante la loro vacanza, l'autore di best-seller Alan Wake intraprende delle ricerche nel corso delle quali ritrova le pagine di un racconto che non ricorda nemmeno di aver scritto. Una presenza oscura si aggira per la piccola città di Bright Falls, spingendo Wake sull'orlo della follia nella sua battaglia per svelare il mistero e salvare il proprio amore.

Presentato nello stile di una serie televisiva, Alan Wake vanta il marchio di fabbrica della narrazione Remedy e scene d'azione al cardiopalma. Man mano che il giocatore si addentra sempre più in profondità nel mistero, si troverà ad affrontare avversità incombenti, intrecci imprevisti e colpi di scena. Solo imparando a padroneggiare la meccanica di combattimento Combatti con la Luce il giocatore potrà restare un passo avanti alle tenebre che si diffondono su tutta Bright Falls.

Grazie a un'anima da gioco d'azione e a una mente da thriller psicologico, l'intensa atmosfera di Alan Wake, la storia profonda e sfaccettata e le sequenze di combattimento straordinariamente intense offrono ai giocatori un'esperienza di gioco divertente e originale.