Microsoft pare stia revocando le copie di Alan Wake Remastered ottenute gratuitamente da alcuni utenti

Qualche tempo fa, per un brevissimo periodo di tempo ma abbastanza perché la voce si diffondesse, Xbox Store aveva messo a disposizione Alan Wake Remastered gratuitamente per un errore tecnico, e ora sembra che Microsoft stia revocando le copie ottenute in tale modo da alcuni utenti.

Il mese scorso, Alan Wake Remastered era dunque comparso come gioco scaricabile gratuitamente da Xbox Store, ma si trattava di una sorta di errore che è stato velocemente corretto da Microsoft, ma non tanto da evitare che diversi utenti potessero sfruttare il "buco" nel sistema, ottenendo il titolo di Remedy in maniera totalmente gratuita.

Sul momento sembrava che la questione non avesse comportato alcuna conseguenza: coloro che erano riusciti a scaricare il gioco potevano lanciarlo e giocarci, ma sembra che la questione sia infine stata corretta alla radice, con Microsoft che starebbe direttamente rimuovendo dalle librerie degli utenti le copie gratuite ottenute in maniera irregolare.