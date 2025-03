Zenless Zone Zero si rivoluziona: ora i testicoli dei gatti dondolano

Con l'aggiornamento 1.6 di Zenless Zone Zero è stata introdotta una caratteristica che sta facendo discutere, diciamo così. La patch, chiamata "Among the Forgotten Ruins", ha aggiunto molti nuovi contenuti, come una nuova area, dei nuovi personaggi, dei nuovi eventi e la fisica ai testicoli dei gatti . Sì, ora i nostri amici a quattro zampe hanno i testicoli che dondolano .

Perché spendere sui testicoli?

Ora, non è la prima volta che gli sviluppatori di Zenless Zone Zero vanno a ritoccare i testicoli dei gatti, il che fa nascere più di qualche sospetto, anche se non si sa bene su cosa. In un aggiornamento precedente, risalente allo scorso anno, i micetti avevano visto incrementare le dimensioni delle loro ghiandole sessuali, che ora hanno preso vita, come mostra il video pubblicato su Reddit dall'utente Cold_Mundane.

Naturalmente anche altri hanno confermato la strana novità, con alcuni che si sono chiesti quanto budget abbiano a disposizione gli sviluppatori di Zenless Zone Zero, visto che si sono potuti permettere di lavorare a una simile caratteristica. Che la cura per le gonadi stia diventando un segno di opulenza delle software house? In precedenza Rockstar Games aveva destato scalpore per quelle dei cavalli di Red Dead Redemption 2, che erano decisamente vivi.

Curioso anche come la nuova caratteristica di Zenless Zone Zero sia stata spiegata nella nota di rilascio ufficiale: "miglioramento dei passanti in Lumina Square che ora appaiono più dinamici e diversi." In realtà non ci sono riferimenti diretti, come avete potuto leggere, ma in molti ritengono che possa rientrare in questa voce.