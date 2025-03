Apple supporterà presto i messaggi RCS crittografati con gli utenti Android.

Fino ad ora, la comunicazione tra iPhone e Android tramite RCS non offriva lo stesso livello di sicurezza garantito da iMessage o da altre app di messaggistica che utilizzano la crittografia E2EE. Questo perché il precedente standard RCS non supportava la crittografia multipiattaforma. Ora, grazie al nuovo standard basato sul protocollo Messaging Layer Security (MLS), questa lacuna è stata colmata.

Finalmente una buona notizia per chi non vuole dipendere da WhatsApp e altri servizi di messaggistica: presto sarà possibile scambiarsi messaggi RCS in modo sicuro e criptato tra iPhone e smartphone Android . La GSM Association (GSMA) ha infatti annunciato che il nuovo standard RCS include la crittografia end-to-end (E2EE) basata sul protocollo Messaging Layer Security (MLS). Questa novità consentirà, per la prima volta, la crittografia interoperabile tra diverse piattaforme.

La GSM Association ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per abilitare la crittografia E2EE sui messaggi inviati tra Android e iPhone già da alcuni mesi, ovvero nel settembre del 2024. La crittografia E2EE è una funzionalità di privacy e sicurezza che impedisce a terze parti, come fornitori di messaggistica o operatori di telefonia mobile, di visualizzare il contenuto dei testi. La GSMA afferma che il nuovo standard RCS è stato sviluppato in collaborazione con "operatori di telefonia mobile, produttori di dispositivi e fornitori di tecnologia", inclusa Apple.

Dei messaggi inviati con iMessage su iPhone

Apple ha confermato che supporterà i messaggi RCS criptati E2EE nei futuri aggiornamenti dei suoi sistemi operativi. "La crittografia end-to-end è una potente tecnologia di privacy e sicurezza che iMessage supporta fin dall'inizio, e ora siamo lieti di aver contribuito a guidare uno sforzo intersettoriale per portare la crittografia end-to-end al profilo universale RCS pubblicato dalla GSMA", ha dichiarato il portavoce di Apple, Shane Bauer. "Aggiungeremo il supporto per i messaggi RCS crittografati end-to-end a iOS, iPadOS, macOS e watchOS nei futuri aggiornamenti software."

Apple ha introdotto il supporto RCS per gli iPhone come parte di un aggiornamento di iOS 18 a settembre. Mentre il sistema proprietario iMessage di Apple supportava già la crittografia E2EE, questa non era estesa alla messaggistica RCS perché il precedente standard RCS non forniva supporto multipiattaforma.

Anche Google, che già offre la crittografia E2EE per i messaggi RCS tra utenti Google Messages, ha accolto positivamente l'aggiornamento dello standard. "Siamo sempre stati impegnati a fornire un'esperienza di messaggistica sicura e gli utenti di Google Messages hanno avuto la messaggistica RCS crittografata end-to-end (E2EE) per anni", ha dichiarato il portavoce di Google, Ed Fernandez, a The Verge. "Siamo entusiasti di avere questa specifica aggiornata dalla GSMA e di lavorare il più rapidamente possibile con l'ecosistema mobile per implementare ed estendere questa importante protezione dell'utente alla messaggistica RCS multipiattaforma".

Fino ad oggi, Google Messaggi aveva abilitato la crittografia E2EE di default per i testi RCS, ma solo le conversazioni tra utenti Google erano crittografate E2EE, e non quelle scambiate con gli utenti di iMessage o di altri client RCS su Android.

Voi che ne pensate di questa novità? Usate i messaggi RCS oppure siete utenti fedeli di WhatsApp? Diteci la vostra nei commenti e, a proposito del servizio Meta, salvare foto e video dai propri stati sarà possibile con un futuro aggiornamento Android.