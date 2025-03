Salvare foto e video dai propri stati WhatsApp sarà possibile con un futuro aggiornamento Android

Questa nuova funzionalità risponde a un'esigenza comune. Quante volte capita di cancellare una foto o un video dal proprio dispositivo, dopo averlo condiviso come aggiornamento di stato, pensando di non averne più bisogno? Ecco, con il nuovo aggiornamento, il problema si risolve in molti meno passaggi.

WhatsApp continua a evolversi, e l'ultima novità riguarda la versione beta per Android. Grazie all' aggiornamento 2.25.7.8, disponibile sul Google Play Store , è stata implementata una funzione molto attesa: la possibilità di salvare foto e video direttamente dai propri aggiornamenti di stato.

Salvare gli stati WhatsApp

Prima di questo aggiornamento, recuperare i contenuti degli stati era possibile, ma richiedeva una procedura macchinosa: bisognava inoltrare lo stato a una chat o a un gruppo e poi salvarlo da lì. Un metodo poco pratico e che spesso portava a rinunciare al recupero.

Come si salveranno gli stati WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Ora, WhatsApp introduce un approccio più diretto e intuitivo. Alcuni beta tester hanno già avuto modo di provare la nuova opzione, accessibile tramite un menu a scomparsa mentre si visualizza un proprio aggiornamento di stato. Un semplice tocco e il contenuto multimediale viene salvato nella galleria del telefono. La stessa opzione è disponibile anche nell'elenco degli aggiornamenti di stato condivisi nelle ultime 24 ore, facilitando il recupero di contenuti pubblicati in precedenza.

È importante sottolineare un aspetto fondamentale: questa funzionalità è riservata esclusivamente ai propri aggiornamenti di stato. Non è possibile salvare gli stati pubblicati da altri contatti. La funzione è pensata per offrire agli utenti un maggiore controllo sui propri contenuti, permettendo di archiviarli in modo semplice e veloce.

La funzione è attualmente in fase di test, ma è lecito aspettarsi che venga estesa a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane. E lo stesso vale per la possibilità di organizzare le risposte ai messaggi in thread.

Voi che cosa ne pensate? Vi farebbe comodo una funzione del genere? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.