Il bundle di PS5 e Astro Bot è in vendita su Amazon: è come comprare una console scontata con gioco in regalo

Segnaliamo anche che le PS5 Slim costano attualmente spesso di più dei prezzi di questi bundle. Ad esempio su Amazon è possibile trovare PS5 Slim digitale a 406€ (scontato rispetto a 449,99€, prezzo consigliato). PS5 con lettore ottico di norma costa invece 549,99€. Si tratta in pratica di un taglio di prezzo con gioco in regalo .

Ricordiamo anche che tutte le PS5 includono anche una copia di Astro's Playroom , che possiamo oramai considerare come una sorta di prologo gratuito ad Astro Bot. Ottenete quindi due giochi in un colpo solo.

Cosa è incluso nei bundle di PS5 Slim

L'unica differenza tra le due versioni del bundle è il fatto che uno include la console con lettore ottico, mentre l'altro include una PS5 senza lettore (il lettore può essere comprato a parte e aggiunto successivamente). In entrambi i casi, il videogioco Astro Bot è incluso in versione digitale, tramite un codice.

Insieme alla console e al gioco otterrete anche il controller DualSense e i cavi necessari all'alimentazione e al collegamento al televisore. Questi modelli hanno un SSD da 1 TB. La base per tenere la console in verticale non è invece inclusa.