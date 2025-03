WhatsApp organizza le risposte ai messaggi in thread ordinati in un nuovo aggiornamento beta

Questa innovazione mira a migliorare l'organizzazione delle chat, specialmente nei gruppi numerosi, dove le discussioni possono facilmente diventare caotiche. Ma andiamo a vedere insieme come dovrebbe funzionare.

L'ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.25.7.7) rivela che la piattaforma sta sviluppando una funzionalità per organizzare le risposte ai messaggi in conversazioni a thread .

Le risposte organizzate in thread su WhatsApp

Come si vede dall'immagine qua sotto, le risposte ai messaggi citati verranno raggruppate in thread, ovvero conversazioni secondarie. Questo sistema dovrebbe rendere più semplice seguire le discussioni e trovare le informazioni rilevanti, evitando di dover scorrere lunghe chat. La funzione sarà disponibile per le chat individuali, di gruppo, comunità e canali.

I thread in WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Nelle chat di gruppo, in particolare, i thread risulteranno utili per districarsi tra le numerose risposte che un singolo messaggio può generare. Invece di avere una lunga lista di risposte sparse, gli utenti potranno visualizzare tutte le risposte correlate in un unico thread, mantenendo la conversazione strutturata.

La nuova funzione non solo migliorerà l'organizzazione delle chat, ma aiuterà anche a evitare che i messaggi si perdano nella confusione, specialmente quando molte persone rispondono contemporaneamente. Raggruppando le risposte in thread, WhatsApp creerà una struttura logica e intuitiva, vantaggiosa soprattutto nelle grandi chat di gruppo.

Al momento, tuttavia, la funzione è in fase di sviluppo e non è ancora chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente. Non appena avremo ulteriori dettagli, condivideremo maggiori informazioni.

Voi che cosa ne pensate di questo possibile aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Nel frattempo c'è anche un'altra novità in cantiere: WhatsApp Business cambierà presto icona.