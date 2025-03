WhatsApp Business cambia icona: ecco come si differenzia dalla versione "base"

La nuova icona è visibile in diverse sezioni dell'app, come la schermata iniziale, la schermata di avvio e le notifiche. La forma generale dell'icona rimane comunque familiare, assicurando che rimanga sempre riconoscibile agli utenti.

L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Business per Android (2.25.7.6) introduce una nuova icona di branding . Il cambiamento, seppur piccolo, è significativo: al posto della "B" al centro del logo, ora compare un segno "+". Questo nuovo elemento grafico suggerisce un'attenzione maggiore verso l'espansione delle opportunità di business e la crescita delle aziende che utilizzano la piattaforma. Il nuovo design riflette insomma una prospettiva più globale, evidenziando il ruolo dell'app nel connettere le aziende in tutto il mondo.

Un cambiamento solo estetico

È importante sottolineare che questo aggiornamento riguarda solo l'aspetto visivo dell'app. Le funzionalità di WhatsApp Business e gli strumenti a disposizione delle aziende rimangono invariati. Le piccole imprese possono quindi continuare a utilizzare la piattaforma per interagire con i clienti, semplificare la comunicazione e migliorare la produttività, senza interruzioni nelle loro operazioni quotidiane.

Come apparirà la nuova icona di WhatsApp Business (fonte: wabetainfo)

Al momento, la nuova icona è disponibile solo per gli utenti Android che installano l'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Business dal Google Play Store. Non è ancora chiaro quando l'aggiornamento sarà disponibile nella versione stabile dell'app o per gli utenti iOS.

Voi che cosa ne pensate della nuova icona di WhatsApp Business? La preferite a quella attuale oppure non siete convinti del cambiamento? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il prossimo aggiornamento di WhatsApp per Android mira a tutelare maggiormente la privacy durante le videochiamate.