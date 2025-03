Il prossimo aggiornamento di WhatsApp per Android tutela la privacy durante le videochiamate

Di anno in anno, le app di messaggistica istantanea hanno assunto un'importanza sempre più significativa all'interno del panorama degli smartphone, con WhatsApp e Telegram a far da padrone, forti di milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Nel corso degli ultimi anni, in particolare, abbiamo assistito a numerosi aggiornamenti dell'app di WhatsApp, che hanno apportato numerose funzionalità utili per l'uso quotidiano, come la recente introduzione di Meta AI, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, utile per il fotoritocco e altre attività similari. In particolare, la nuova versione beta di WhatsApp per Android mostrerebbe l'introduzione di una nuova funzionalità che mira alla maggior tutela della privacy degli utenti nel corso delle videochiamate: scopriamone insieme tutti i dettagli.