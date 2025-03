TCL svela il nuovo Mini LED QM7K: luminosità superiore e contrasto migliorato

Uno degli aspetti più rilevanti del QM7K è l'incremento della luminosità di picco , che supera quello dei modelli precedenti, offrendo un'esperienza visiva ancora più immersiva. TCL ha inoltre implementato un nuovo pannello anti-riflesso, che consente una visione più chiara in ambienti luminosi, migliorando l'esperienza in qualsiasi condizione di luce.

Un altro miglioramento significativo riguarda la riduzione della distanza ottica tra la retroilluminazione e il diffusore , che consente di eliminare il blooming e il fastidioso effetto alone. Questo, unito al pannello anti-riflesso, garantisce contrasti più marcati e neri più profondi, migliorando sensibilmente la resa delle immagini in scene scure o ad alto contrasto.

Per raggiungere questo nuovo livello di performance, TCL ha introdotto componenti innovativi come il Super High Energy LED Chip , che combina un'alta luminosità con un'efficienza luminosa migliorata, e il Super Condensed Micro Lens, che utilizza un percorso di luce più stretto per un controllo più preciso dell'illuminazione.

Miglioramenti software e ottimizzazione del colore

Il nuovo QM7K non si distingue solo per l'hardware avanzato, ma anche per una serie di miglioramenti software che affinano la qualità dell'immagine. Tra le novità spicca un algoritmo di ottimizzazione del colore, progettato per offrire una maggiore precisione cromatica e una gestione migliorata delle sfumature di grigio.

La tecnologia Halo Control System introduce inoltre un controller bidirezionale da 23 bit, che permette un controllo preciso su oltre 65.000 livelli di luminosità per ogni LED. Questa innovazione consente una gestione più dinamica della retroilluminazione, migliorando i dettagli nelle zone scure e luminose.

Infine, un nuovo algoritmo di upscaling è stato sviluppato per ottimizzare i segnali SDR, portandoli a un livello di qualità vicino all'HDR, migliorando così la resa visiva anche dei contenuti non HDR.