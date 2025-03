La serie animata Orizzonti Pokémon ora è disponibile su Netflix

Dopo una lunga attesa ora la serie animata Orizzonti Pokémon è disponibile per la visione per tutti gli abbonati a Netflix in Italia, che possono quindi iniziare a seguire le avventure dei protagonisti Liko e Roy nel mondo Pokémon.

Su Netflix al momento è disponibile la prima stagione (la nona considerando le prime sette con protagonista Ash Ketchu me Pikachu). La trovate qui. La seconda, invece, arriverà in Italia a maggio, inizialmente visibile in chiaro da tutti gli utenti solo sul canale Boeing.