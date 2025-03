Orizzonti Pokémon: Stagione 2 ha un periodo di uscita in Italia, sarà visibile in chiaro su Boing

In particolare, la Stagione 2 si intitola " Alla ricerca di Lagua " e vedrà i personaggi continuare il loro viaggio alla scoperta dei misteri del mondo Pokémon, mentre crescono come Allenatori.

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che Orizzonti Pokémon: Stagione 2 arriverà in Italia a maggio sul canale Boing , visibile in chiaro da tutti gli utenti.

Nuove avventure animate

In Orizzonti Pokémon: Stagione 2 - Alla ricerca di Lagua vediamo il continuo delle avventure di Liko e Roy con Sprigatito e Fuecoco, mentre girano per il mondo in cerca dei rimanenti Sei Eroi e della leggendaria terra di Lagua.

Questo ovviamente rappresenterà anche l'occasione per affrontare nuove sfide, visto che per crescere come Allenatori di Pokémon devono affrontare nuovi avversari e in particolare una nuova sfida: il terallenamento.

Viaggiando in tutta Paldea, Liko, Roy e Dot devono perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e lottare con i formidabili Capipalestra della regione per poi proseguire con gli altri Locomonauti la ricerca dei Sei Eroi, incluso il Rayquaza nero.

Dopo il debutto dello scorso anno, Orizzonti Pokémon: La serie scrive dunque un nuovo capitolo per il franchise Pokémon, rivolgendosi a una nuova generazione di fan e promuovendo il brand con storie e personaggi nuovi.

