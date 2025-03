RetroN GX, la retro-console basata su PC Engine/Turbografx-16 di Hyperkin, ha finalmente un periodo di uscita

Il nuovo dispositivo sarà disponibile questo maggio al prezzo di 95$ , in attesa di conoscere il prezzo ufficiale per l'Europa. È un'ottima notizia per molti appassionati, considerando peraltro che il progetto di Hyerpkin sembrava essersi perso nel nulla, visto il ritardo accumulato.

Il ritorno di una console storica

Dal 2023 non si sono avute ulteriori notizie sul RetroN GX, che evidentemente si è fatto attendere molto più del previsto: la console è rispuntata di recente e ha ora una pagina ufficiale sullo store Guinea Pig Games, specializzato in questa tipologia di prodotti.

Una schermata con l'interfaccia di RetroN GX

La console in questione consente di utilizzare i giochi PC Engine e Turbografx-16, ovvero la celebre macchina di NEC lanciata nel 1987 in Giappone e un paio di anni dopo in Nord America con il secondo nome e diventata un vero e proprio culto per gli appassionati di 16-bit e giochi nipponici in generale.

Ora quei titoli potranno essere utilizzati direttamente su RetroN GX, in grado di leggere le particolari cartucce originali del sistema NEC e restituire un'immagine a 720p con varie impostazioni da scegliere in termini di formato dell'immagine e filtri (scanline e vari sistemi di gestione della grafica).

Il sistema consente inoltre salvataggi di vario tipo (compresi i save state) e un sistema di rewind che consente di riavvolgere le ultime sequenze dei giochi in modo da avere dei tentativi aggiuntivi.