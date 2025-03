The Mandalorian Stagione 4 è già completamente scritta dice il co-creatore della serie: si farà, dunque?

Fino a un po' di tempo fa sembrava non ci potesse essere possibilità di vedere una continuazione della serie in forma televisiva, con il film The Mandalorian & Grogu che sembrava rappresentare la conclusione definitiva della questione, ma col tempo sono iniziati a emergere degli spiragli interessanti sulle possibilità di continuazione.

Nonostante il grande successo riscosso, il futuro di The Mandalorian non è affatto chiaro al di là del film cinematografico in arrivo, pertanto il fatto che il regista e co-creatore della serie TV, Jon Favreau , abbia riferito che la Stagione 4 è già completamente scritta apre una nuova prospettiva.

Ci sarà dunque una Stagione 4?

Questo ovviamente non rappresenta una conferma del fatto che The Mandalorian: Stagione 4 sia sicuramente in arrivo su Disney+, ma ci dice che esiste quantomeno una base narrativa già ben sviluppata e costruita dagli stessi autori originali, cosa che renderebbe sicuramente più semplice la produzione di un continuo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"La quarta stagione? Sì, l'ho già scritta", ha affermato Favreau in un'intervista al programma francese BFMTV Inside. "Dobbiamo sapere precisamente come portare avanti la storia finché non è completamente formata".

"Quindi, Dave [Filoni] e io l'abbiamo tracciata, e poi pian piano abbiamo scritto ogni episodio. Abbiamo scritto durante la post-produzione, perché tutto deve sembrare una continuazione e una storia completa".

A questo punto non è escluso che The Mandalorian: Stagione 4 possa effettivamente arrivare a compimento ed essere distribuita su Disney+, ma intanto siamo in attesa di The Mandalorian & Grogu, la cui uscita è fissata per il 22 maggio 2026.