Xiaomi 15 Ultra: il nuovo top di gamma che punta sulla fotografia e sull’intelligenza artificiale

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova Xiaomi 15 Series, una gamma di smartphone che porta la fotografia mobile a un livello superiore grazie alla collaborazione con Leica e all'integrazione di potenti funzionalità AI. Annunciata a Barcellona alla vigilia del Mobile World Congress (MWC) 2025, la serie introduce anche il nuovo Xiaomi HyperOS 2 , pensato per migliorare le prestazioni e la connettività tra dispositivi.

Xiaomi 15 Ultra: la fotografia mobile diventa professionale

Il modello di punta della serie, Xiaomi 15 Ultra, è progettato per chi cerca il massimo in termini di qualità fotografica. Grazie alla collaborazione con Leica, lo smartphone offre una fotocamera principale da 50 MP con un sensore Sony LYT-900 e un'apertura variabile fino a ƒ/1.63, capace di catturare immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. Il comparto fotografico include anche:

Teleobiettivo da 70mm per ritratti definiti e dettagli macro fino a 10 cm di distanza.

da 70mm per ritratti definiti e dettagli macro fino a 10 cm di distanza. Ultra-teleobiettivo da 200MP a 100mm, con zoom digitale fino a 200mm.

da 200MP a 100mm, con zoom digitale fino a 200mm. Fotocamera ultra-grandangolare da 14mm, ideale per paesaggi e foto di gruppo.

Oltre alle capacità fotografiche, Xiaomi 15 Ultra migliora la registrazione video con supporto per Dolby Vision a 4K 60fps e registrazione Log a 10 bit, offrendo un livello di qualità adatto ai videomaker professionisti. Inoltre, integra una tecnologia avanzata di stabilizzazione dell'immagine per riprese più fluide.

Il design non passa inosservato: disponibile in Nero, Bianco e Silver Chrome, il dispositivo utilizza materiali premium come fibra di vetro aerospaziale e pelle PU. Lo schermo AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici raggiunge una luminosità di picco di 3200 nit, mentre il nuovo sensore di impronte digitali a ultrasuoni garantisce uno sblocco rapido anche con dita bagnate.