The Mandalorian & Grogu non includerà un personaggio storico perché la sua serie TV non è piaciuta

Nella lista di personaggi che non avranno la propria possibilità di riscatto vi è Boba Fett. Il motivo? La sua serie TV non è affatto stata apprezzata.

The Mandalorian & Grogu è il film dedicato alla coppia di personaggi della serie TV di Disney Plus. Sarà probabilmente anche l'occasione per vedere una serie di personaggi che magari hanno avuto meno spazio sul piccolo schermo, ma non significa che potremo vedere proprio tutti.

Cosa ha detto l'attore di Boba Fett

"Il modo in cui questa serie è stata recepita sembra aver influenzato il futuro del personaggio nel franchise," ha detto Temuera Morrison, l'attore di Boba Fett, al Fan Expo di Chicago, dopo aver confermato che il suo personaggio non apparirà nel film di Mandalorian. Morrison ha poi aggiunto di non aver ricevuto aggiornamenti su The Book of Boba Fett riguardo a una possibile seconda stagione, suggerendo che la prima stagione potrebbe essere stata l'ultima volta che abbiamo visto il suo personaggio.

Temuera Morrison, l'attore di Boba Fett

Pubblicata nel 2022, la prima stagione di The Book of Boba Fett segue Fett e la mercenaria Fennec Shand mentre combattono per il territorio che un tempo era in mano a Jabba the Hutt. Tuttavia, la serie non ha ricevuto lo stesso apprezzamento di altri spin-off e attualmente ha un punteggio della critica del 66% su Rotten Tomatoes, con un punteggio del pubblico del 49%. Non è un risultato terribile, va detto, ma rispetto ad altre serie di Star Wars come The Mandalorian, che si attesta a un 90%, e Ahsoka, con un 86%, è chiaro che i fan hanno apprezzato meno lo show di Boba Fett.

Sembra che la reazione dei fan abbia tolto centralità al personaggio e convinto Morrison che il suo tempo nei panni del cacciatore di taglie sia finito. Per ora, Disney mantiene il massimo riserbo sui dettagli del film The Mandalorian & Grogu: non sono stati rivelati né la trama né il cast al momento, ma alcuni report parlano di un nome famoso associato al film.