Alien Isolation ottiene un +328% di giocatori su Steam e sapete benissimo qual è il motivo

Alien Isolation è un gioco del 2014 e come molti giochi non live-service che sono disponibili da moltissimo tempo, non è certamente tra i più giocati. Solo che ora l'opera - su Steam perlomeno - ha ottenuto un +328,7% di utenti negli ultimi giorni.

I dati di Alien Isolation

Va detto che in realtà le cifre recenti non sono incredibili. Parliamo infatti di un picco recente di 1.839 giocatori. In media però negli ultimi mesi l'opera non poteva contare su più di 300 persone connesse contemporaneamente, quindi in valore relativo si tratta di un notevole risultato. Il picco storico - che risale a 4.3 anni fa - è stato di 10.870 utenti connessi nello stesso momento, quindi siamo comunque lontani dai fasti di Alien Isolation.

Se anche voi volete lanciarvi nell'opera dopo aver visto il film, sappiate che lo sconto su Steam ternerà oggi alle 19:00 (ora italiana del 19 agosto). Raggiungete Steam per acquistare il gioco ora oppure passate attraverso Instant Gaming per comprarlo a soli 6.04€.

Per quanto riguarda Alien Romolus, la pellicola segue un gruppo di ragazzi che iniziano a esplorare una stazione spaziale alla deriva per recuperare di pod di ibernazione e fuggire dal pianeta sul quale sono trattati come schiavi. Il problema è che la stazione è infestata dagli Xenomorfi.