Un seguito di Alien: Isolation è stato annunciato ufficialmente dal Direttore creativo originale

È stato confermato in mood ufficiale che un seguito di Alien: Isolation è ora in sviluppo . Gli autori hanno condiviso l'informazione con un tweet online, in concomitanza con il decimo compleanno del videogioco.

La dichiarazione completa del Direttore creativo di Alien: Isolation

Il Direttore creativo di Alien: Isolation ha scritto: "È difficile credere che siano passati 10 anni da quando abbiamo intrapreso il nostro viaggio con la pubblicazione di Alien: Isolation. Quando abbiamo iniziato a sviluppare Alien: Isolation, avevamo un principio guida: creare un'esperienza veramente autentica che tornasse alle radici del franchise di Alien - una nuova storia che catturasse l'atmosfera e il terrore del capolavoro cinematografico originale del 1979."

Il messaggio condiviso online dal direttore creativo di Alien: Isolation

"È stato a dir poco incredibile assistere alla vostra passione per il gioco nel corso degli anni e vederlo raggiungere così tanti giocatori in tutto il mondo. L'entusiasmo, l'eccitazione, le urla (!) e il coraggio di fronte al più grande assassino del cinema sono stati profondamente gratificanti. Che siate veterani della modalità Incubo o che vi stiate calando nei panni di Amanda Ripley per il primo emozionante tentativo (buona fortuna!), volevamo esprimervi la nostra profonda gratitudine. È stato un progetto da sogno realizzato da un team brillante e l'accoglienza che gli avete riservato nel corso degli anni è straordinaria."

"In occasione del 10° anniversario, ci sembra giusto farvi sapere che abbiamo ascoltato le vostre richieste di soccorso in modo forte e chiaro. Oggi sono lieto di confermare, a nome del team, che il sequel di Alien: Isolation è in fase di sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli quando saremo pronti. Ancora una volta, grazie. Alla prossima volta, Al Hope, Direttore creativo di Alien: Isolation."

Ricordiamo che il più recente film della serie è Alien: Romulus che è collegato a The Last of Us Parte 2 in un modo molto curioso.