Neva è stato confermato anche per PS4 e MacOS, mentre Xbox One pare snobbata

Per il momento, la versione Xbox One di Neva non è stata confermata : non sappiamo se sarà pubblicata più avanti oppure se semplicemente il team non ha intenzione di pubblicare il gioco sulla vecchia generazione di Microsoft.

Neva , il gioco d'avventura dai creatori di GRIS, è previsto per il 15 ottobre per PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X | S. Ora, però, il team ha confermato che saranno disponibili anche le versioni PlayStation 4 e MacOS .

Il messaggio degli autori di Neva

Il tweet ufficiale - che potete vedere qui sotto - recita in traduzione: "Buone notizie! Possiamo confermare che Neva sarà disponibile anche su PlayStation 4 e MacOS al lancio il 15 ottobre!". Ad accompagnare il messaggio social vi è un'immagine con il logo del gioco e i simboli di Apple e di PS4.

Neva vedrà i giocatori calarsi nei panni di una giovane donna di nome Alba che, in compagnia del suo compagno lupo, si imbarcherà in una avventura. Il rapporto tra i due personaggi diventerà più saldo nel corso della vicenda. Come il precedente titolo di Nomada Studio, oltre ai rompicapo e ai platform, il gioco offrirà una splendida grafica e metterà grande enfasi sulla narrazione. Non mancheranno anche dei combattimenti.

Neva sarà in vendita a 20€. In attesa dell'uscita, potete leggere il nostro provato nel quale vi spieghiamo che "La cura e l'attenzione per i dettagli di ogni scena e inquadratura ci hanno convito che, in ogni caso, Neva sarà un'esperienza degna dell'eredità artistica di GRIS."