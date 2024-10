Ottimi voti per Neva, la nuova avventura degli autori di Gris

Neva sta ricevendo ottimi voti da parte della stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto con grande entusiasmo la nuova avventura realizzata da Nomada Studio, il team autore dello splendido Gris. Diamo un'occhiata alle valutazioni espresse finora.

Game Rant - 10

TheGamer - 10

The Indie Informer - 10

The Mirror - 10

CGMagazine - 9,5

Screen Rant - 9

GINX TV - 9

GamingBolt - 9

Push Square - 9

Nintendo Life - 9

Shacknews - 9

Gamereactor - 9

Checkpoint Gaming - 9

Nintendo Wire - 9

Nintenduo - 8,8

Noisy Pixel - 8,5

Gaming Nexus - 8,5

Multiplayer.it - 8

Digital Spy - 8

PCGamesN - 8

Gameliner - 7

Digital Trends - 7

Come si può vedere, il numero che compare in maniera più frequente in questa lista è il 9, segno che Neva è stato davvero apprezzato dalla maggior parte delle testate. Non mancano tuttavia un paio di recensioni più critiche, nello specifico quella di Gameliner e quella di Digital Trends.