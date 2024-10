Neva è subito in sconto su Instant Gaming poco dopo l'uscita, in versione PC Steam

Nomada Studio e Devolver Digital hanno da poco pubblicato il loro nuovo gioco: Neva, dal team di Gris. Se vi interessa, sappiate che potete subito trovarlo in sconto tramite Instant Gaming, in versione PC Steam. Parliamo di circa 4€ di sconto, per risparmiare sul prezzo di lancio senza attendere. Su Steam, il gioco è in vendita a prezzo pieno in questo momento. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mostrato qui sopra calcola già l'IVA. Quando aprirete la pagina di Instant Gaming vedrete un prezzo più basso, perché ancora non è indicata l'IVA in tal caso. Ovviamente, la cifra da noi indicata è corretta rispetto al momento della scrittura: l'offerta può variare (in meglio o in peggio) in qualsiasi momento.