Il trailer con le citazioni della stampa di Neva festeggia il successo di critica del gioco

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Neva che contiene le citazioni della stampa , naturalmente quelle positive. Insomma, è pensato per esaltare la ricezione avuta dal gioco. Parliamo di molti ottimi voti, per quella che appare essere una nuova avventura esteticamente straordinaria dagli autori di GRIS . Il filmato mostra diverse sequenze di gioco, mescolate ai numerosi voti positivi ricevuti. A parte tutto è davvero un bel vedere e aiuta a farsi un'idea di quella che è l'esperienza che ci aspetta giocandoci.

Il trailer

Come sottolineato in un'altra notizia, Neva ha ricevuto dei voti molto positivi dalla critica, tanto che attualmente la media voto su Opencritic è di 88.

Anche nella nostra recensione ne abbiamo esaltato il lato visivo, frutto di un lavoro davvero eccellente. "Cavalcare attraverso i paesaggi di Neva è un balsamo per il cuore," ha scritto il nostro Fabio di Felice, che poi ha spiegato "Il suo mondo dai toni pastello, decadente e malinconico, le esplosioni di colore e poi l'oscurità da affrontare a colpi di spada -proprio come la Principessa Mononoke-, offrono un'esperienza audiovisiva che ha pochi rivali." Certo, non è un titolo lunghissimo o difficilissimo, ma perché privarsi del piacere della bellezza per così poco?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Neva sarà disponibile a partire da oggi 15 ottobre 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.