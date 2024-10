Un trailer festeggia i 15 anni della serie Steins;Gate, che non si ferma

MAGES. ha pubblicato un trailer per festeggiare il 15° anniversario della serie Steins;Gate , visual novel giapponese, poi espansa su diversi media, nata su Xbox 360, dove il primo episodio fu pubblicato il 15 ottobre 2009 , quindi arrivata su di una moltitudine di piattaforme diffenti. Era il secondo capitolo della serie Science Adventure di 5pb. e Nitroplus, che comprende anche i meno noti Chaos;Head (2008) e Robotics;Notes (2012).

Il trailer

Steins;Gate inizia circa un anno dopo gli eventi raccontati in Chaos;Head ed è incentrato sui viaggi nel tempo e nel multiverso. È il 28 luglio 2010 e Rintarō Okabe e la sua amica Mayuri Shiina vanno al Palazzo della Radio di Akihabara per seguire una conferenza. È qui che Rintarō trova Kurisu Makise giacere in una pozza di sangue. Cosa è successo alla ragazza? Scoprirlo lo porterà ad affrontare paradossi temporali e a infilarsi in una trama intricatissima, che può condurre a diversi finali e che ha fato diventare Steins;Gate un titolo di culto.

La serie ha visto diverse nuove uscite dopo il rilascio del gioco originale, tra cui Steins;Gate: My Darling's Embrace il 16 giugno 2011, Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram il 25 aprile 2013, Steins;Gate 0 il 10 dicembre 2015 e Steins;Gate Elite il 20 settembre 2018. Alla fine del trailer possiamo leggere: "Vi ringraziamo per il vostro supporto negli ultimi 15 anni. Steins;Gate continuerà".

Come? il 26 gennaio 2020 MAGES. ha annunciato Steins;Gate 0 Elite che non ha ancora una data di lancio. È stato annunciato anche nuovo gioco della serie Science Adventure, ma ancora non se ne sa niente.