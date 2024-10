L'ultimo sondaggio di Steam svela una leggera crescita dell'italiano tra le lingue, ma non esaltiamoci troppo

Chi cresce e chi cala

Come potete vedere nell'elenco sottostante, l'italiano è la quindicesima lingua più usata su Steam. Dallo 0,57% degli utenti totali, per la precisione. Si trova subito sotto l'ucraino (0,59%), ma nettamente sopra il ceco (0,48%). A interessarci maggiormente è però la crescita dello 0,03% rispetto al sondaggio precedente. Nonostante appaia modesta, è quella più sostenuta, seconda solo al cinese semplificato, che si trova in prima posizione con il 36,57% e che ha visto una crescita dell'1,54% rispetto al sondaggio precedente. L'inglese è ormai staccato in seconda posizione, con il 30,91% e un calo dello 0,26%. Terzo il russo con l'8,32% e un calo dello 0,17%.

Il sondaggio aggiornato

Attenzione, perché questo non significa necessariamente che siano diminuiti gli utenti di lingua inglese o delle altre lingue che hanno visto un calo. Semplicemente la piattaforma potrebbe aver visto un maggiore afflusso di utenti cinesi (probabilmente grazie a Black Myth: Wukong, anche se è giusto specificare che si tratta soltanto di una nostra ipotesi), che ha fatto calare le percentuali di tutti gli altri.

Va anche detto che le percentuali delle lingue non indicano necessariamente la dimensione dei relativi mercati (indica solo la lingua usata per impostare Steam). Comunque sia, visto che parliamo di Steam, perché non vi fate un giro al Next Fest e scaricate qualche demo da giocare?