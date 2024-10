Lo Steam Next Fest è iniziato, con migliaia di demo da scaricare e da giocare

Un tempo ci si lamentava che i videogiochi non avessero più demo , poi è arrivato lo Steam Next Fest e ci si è ritrovati letteralmente sommersi dalle versioni dimostrative dei giochi in arrivo su PC. Oggi inizia l'edizione dell'autunno 2024 che, come sempre, tenterà di mettere il più possibile in contatto gli sviluppatori con i potenziali clienti, tra streaming e, appunto, demo. Terminerà il 21 ottobre 2024, quindi avete abbastanza tempo per darvi da fare.

Quali demo scaricare?

Come sempre in questi casi è davvero difficile dare consigli su cosa provare e cosa no, visto che parliamo di un numero spropositato di demo pubblicate. Diciamo che dalla pagina ufficiale del Next Fest potrete organizzare le vostre ricerche per genere, per tag e per molte altre categorie in uso su Steam. Passerete quindi delle ore piacevolissime a scorrere e guardare giochi, scaricarli e giocarli.

Come dicevamo, dare consigli è utopico, ma comunque vogliamo provarci. Del resto ci sono sempre i commenti per integrare e fare da voi. Ad esempio che ne dite di provare Realpolitiks 3: Earth and Beyond? Si tratta di uno strategico incentrato sulla politica, ma non solo, nuovo capitolo di una serie vendutissima, che non manca mai quando le elezioni USA si avvicinano.

Se siete appassionati di fantasy e di sparatutto potreste gradire la demo di Second Sun di Grey Wolf Entertainment, un open world che potrebbe rivelarsi davvero appassionante, se manterrà tutte le promesse.

Volete invece andare per mare e rivivere l'epoca della pirateria? Allora provate Captain Blood di Seawolf Studio. Vi piacciono gli investigativi giapponesi? Datevi a Urban Myth Dissolution Center, di cui abbiamo recentemente pubblicato la recensione. Volete andare sui classici e amate le avventure? C'è la demo di Amerzone - The Explorer's Legacy che vi aspetta.

Insomma, ci sono demo davvero per tutti i gusti e quelle che vi abbiamo indicato non sono che un assaggio di quello che possiamo considerare un vero e proprio pranzo matrimoniale. Cosa fate ancora qui? Datevi da fare e non preoccupatevi della taglia del vestito!