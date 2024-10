I giochi originali non vendono: i giocatori li chiedono ma poi non li comprano?

Quante volte vi sarà capitato di leggere commenti di persone che si lamentavano per la scarsa originalità del panorama videoludico attuale? Quella roba da bar tipo "fanno tutti gli stessi giochi", "non ci sono più idee" e "i giovani d'oggi sono tutti dei debosciati." In molti leggendoli annuiscono compiaciuti, danno il loro consenso, ma poi tornano a giocare al live service del momento o al titolo ultrapubblicizzato della multinazionale di turno, sospirando per la fine dei bei vecchi tempi in cui a quanto pare si innovava con ogni singola linea di codice.

Chiariamo: è vero che siamo in un periodo di profonda stagnazione creativa, con gli editori che puntano sempre di più su proprietà intellettuali affermate e serie di lungo corso, cercando il colpaccio con qualche live service e monetizzando la nostalgia con remastered e remake. La domanda è: perché lo fanno? La risposta è: perché funziona.