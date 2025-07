Nintendo Switch 2: poche sorprese dall'ultimo Direct, ma il supporto delle terze parti è un segnale positivo

Nintendo Direct promosso o rimandato a "settembre"?

Le sorprese non sono mancate, ma non si può dire che siano state travolgenti. Se da un lato Monster Hunter Stories 3 e Octopath Traveler 0 sono stati accolti con entusiasmo, così come l'action GDR in HD-2D The Adventure of Elliot: The Millennium Tales, dall'altro ci si aspettava forse qualche "bomba" in stile Cyberpunk 2077 - titoli capaci di catalizzare l'attenzione del pubblico mainstream e far parlare di sé anche al di fuori della cerchia degli appassionati Nintendo.

Detto ciò, l'arrivo di giochi come il survival horror Cronos: The New Dawn sin dal lancio, insieme alle conversioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, Apex Legends e Persona 3 Reload, rappresenta un segnale incoraggiante: Nintendo Switch 2 potrebbe beneficiare di un supporto third-party più solido rispetto alla precedente console. Inoltre, è plausibile che alcuni annunci siano stati volutamente trattenuti in vista di un nuovo Nintendo Direct previsto per settembre, dove potrebbero arrivare conferme e ulteriori novità. Del resto, il calendario delle uscite per Switch 2 si sta arricchendo rapidamente, e le terze parti potrebbero voler evitare di cannibalizzarsi a vicenda sul piano dell'attenzione mediatica e commerciale.

Ma insomma, evento promosso o bocciato? Difficile dare un giudizio netto, perché mai come in questo caso la valutazione di un evento dedicato alle terze parti dipende dal tipo di giocatore. Chi gioca esclusivamente su console Nintendo troverà tra gli annunci diversi porting di titoli pubblicati negli scorsi anni e acclamati su altre piattaforme, che su Switch rappresentano novità assolute di grande valore. Al contrario, chi affianca Switch 2 a una PS5, Xbox o PC potrebbe averli già giocati altrove, o potrebbe preferire fruire delle novità annunciate oggi su queste piattaforme.