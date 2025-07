Cronos: The New Dawn ha una data di uscita, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Cronos: The New Dawn ha una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 5 settembre e arriverà anche su Nintendo Switch 2, come rivela il nuovo trailer pubblicato in occasione del Nintendo Direct di oggi.

Sviluppato da Bloober Team, lo studio autore del brillante remake di Silent Hill 2, il gioco ci catapulta in un'esperienza survival horror in terza persona in cui dovremo combattere contro orribili mostri nel tentativo di salvare il mondo da un destino terribile.

Cronos: The New Dawn è ambientato in uno scenario retro-futuristico e racconta una storia appassionante, che si divide fra passato e futuro mentre una terribile minaccia si staglia all'orizzonte e l'unica speranza di salvezza proviene da varchi temporali che possano rispedirci nella Polonia degli anni '80.

Al comando di un Transitante, dovremo manipolare le anomalie temporali e sfruttare i passaggi nel disperato tentativo di cambiare il mondo che ci circonda e sopravvivere all'assalto delle orribili creature che lo hanno invaso.