La data di uscita di Cronos: The New Dawn potrebbe essere trapelata da un leak

Gli obiettivi trovati online sono infatti collegati alla data del 5 settembre 2025 , cosa che fa pensare a questa come data di uscita del gioco, e dunque momento in cui gli achievement dovrebbero attivarsi nel sistema Xbox.

La data è stata riportata dal sito TrueAchievement, specializzato nel fornire indicazioni sugli obiettivi sbloccabili dei giochi su Xbox, che nel riportare le informazioni sugli achievement di Cronos: The New Dawn ha anche riferito la data di uscita, attraverso le informazioni rilevate dal data mining.

Un leak relativo agli obiettivi sbloccabili di Cronos: The New Dawn potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita del gioco, ancora non annunciata in via ufficiale da Bloober Team e quindi da prendere con le pinze: si tratterebbe del 5 settembre.

Una piccola incongruenza

"Stando agli obiettivi che abbiamo scansionato, Cronos: The New Dawn dovrebbe uscire su Xbox Series X|S e PC Windows venerdì 5 settembre 2025, ma se avete l'accesso anticipato potrete giocare al titolo anche alcuni giorni prima, a partire dal 3 settembre", si legge sul sito in questione.

Il protagonista di Cronos: The New Dawn

Ci sarebbe dunque anche una data precedente per coloro che hanno l'accesso anticipato, consentendo di entrare nel gioco con precedenza il 3 settembre, ma in ogni caso attendiamo informazioni ufficiali da parte di Bloober Team, che potrebbero arrivare nel corso della Gamescom o in qualche evento di presentazione estivo.

L'elemento incongruente è il fatto che anche l'ultimo video di Cronos: The New Dawn pubblicato di recente, ovvero il video gameplay di 35 minuti andato in scena un paio di giorni fa, riportava "autunno 2025" come periodo di uscita, e tecnicamente il 5 settembre non farebbe parte di tale stagione.

Tuttavia, abbiamo visto come le stagioni vengano utilizzate come indicazioni piuttosto generiche e ben poco precise per i lanci dei videogiochi, dunque non è da escludere che la data trapelata possa essere verosimile. Nel frattempo, vi ricordiamo anche al video gameplay sull'inquietante Settore A-0.