Cronos: The New Dawn sarà "lineare ma con momenti di libertà" e avrà l'opzione New Game+

Con l'avvicinarsi del lancio, che come è stato annunciato al Nintendo Direct, con la comunicazione dell' uscita anche su Switch 2 , è fissato per il 5 settembre su Xbox Series X|S, PS5, PC e Nintendo Switch 2, Cronos: The New Dawn sta attirando sempre più attenzione tra gli appassionati di survival horror. Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire, a partire dalla sua struttura e impostazione generale, che a quanto pare sarà piuttosto lineare, sebbene con momenti di maggiore apertura.

Bloober Team ha spiegato qualcosa di più su Cronos: The New Dawn , il suo nuovo action adventure ad ambientazione horror e fantascientifica, riferendo che sarà un'esperienza " lineare ma con momenti di libertà " e che avrà l'opzione New Game Plus per proseguire dopo aver terminato la storia una prima volta.

Lineare ma con aperture

Il director Jacek Zięba ha spiegato in un'intervista a MP1ST che l'esperienza di gioco sarà fondamentalmente lineare, ma ci saranno anche alcuni "momenti di libertà" che consentono di esplorare maggiormente gli scenari, con inclusione di backtracking e possibilità di risolvere enigmi secondari.

La scelta di mantenere una struttura più guidata è stata deliberata, come ha precisato anche il lead writer Grzegorz Like, per preservare l'intensità tipica del genere horror, mantenere alta la tensione e non disperdere l'atmosfera.

Il gioco include comunque diverse scelte nei dialoghi e la ricerca di collezionabili che modificano l'esperienza, dando modo di personalizzare un po' il modo in cui si attraversa la storia. In particolare, la raccolta delle "anime" risulta importante, in quanto queste influiscono sul modo in cui si percepiscono eventi e personaggi, rendendo ogni partita unica e potenzialmente diversa rispetto agli altri giocatori.

Inoltre, Cronos: The New Dawn supporterà la modalità New Game Plus, permettendo di riaffrontare l'avventura con un livello di difficoltà maggiore. Una demo sarà disponibile per i visitatori del Gamescom 2025 dal 20 al 24 agosto presso lo stand Xbox, offrendo un primo sguardo a questa promettente esperienza horror.