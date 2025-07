Cronos: The New Dawn si mostra in un nuovo video gameplay sull'inquietante Settore A-0

Cronos: The New Dawn è il nuovo survival horror di Bloober Team e continua a dimostrarsi un titolo decisamente interessante, come emerge anche dal nuovo trailer gameplay pubblicato oggi, che mostra alcune sequenze di gioco all'interno dell'inquietante Settore A-0.

Dopo il video gameplay del mese scorso e il trailer sul sistema di combattimento, torniamo dunque a vedere un misto di situazioni tra esplorazione, combattimenti e varie fasi di gioco in questo nuovo video, che aiuta a calarci un po' nella strana realtà messa in scena da questa nuova produzione degli autori del remake di Silent Hill 2.

Non c'è ancora una data di uscita definita, ma Cronos: The New Dawn è atteso per questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con ulteriori dettagli in arrivo prossimamente, all'interno di uno svelamento progressivo di questo interessante titolo.