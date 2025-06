Cronos: The New Dawn presenta il sistema di combattimento in video

Cronos: The New Dawn, tutto sul nuovo survival horror firmato Bloober Team

Tale elemento cambia infatti le dinamiche di scontro, trasformando ogni uccisione in un potenziale rischio. I nemici, noti come Orphans, sono infatti capaci di assorbire i cadaveri presenti sul campo di battaglia, evolvendo in versioni più forti e pericolose.

Il sistema di combattimento di Cronos: The New Dawn è stato presentato dagli sviluppatori nell'ambito di un nuovo video diario , che sottolinea ancora una volta la novità rappresentata dalla meccanica del Merge.

Armi e bagagli

Come si è visto nell'ultimo trailer del gameplay, Cronos: The New Dawn ci catapulterà all'interno di arene studiate per mettere alla prova il giocatore con spazi ristretti, più nemici in contemporanea e l'incessante pericolo di una fusione imminente.

L'arsenale a disposizione è vario e progettato per adattarsi a situazioni sempre diverse. Il Javelin, ad esempio, con la sua capacità di fuoco rapido, è perfetto per il crowd control, mentre armi come il Martello infliggono danni massicci nel corpo a corpo, ideali per abbattere rapidamente i nemici più ostici prima che possano fondersi.

Il design dei nemici in Cronos punta alla varietà strategica. I Doppelganger, tra i più comuni ma anche più versatili, si dividono in diverse tipologie: runner che caricano a testa bassa per colpire in mischia, tiratori che obbligano il giocatore a uscire dalla copertura e bruiser, enormi e lenti ma capaci di incassare danni e rispondere con violenza.