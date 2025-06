I download di Sky: Figli della Luce hanno superato uno straordinario traguardo

Sky: Figli della Luce ha superato quota 270 milioni di download: lo ha annunciato thatgamecompany, lo studio californiano già autore di giochi come Journey e Flower, che nel corso degli anni ha portato questa suggestiva avventura mobile anche su console.

Ci troviamo dunque di fronte a un altro grande successo per il team di sviluppo, alimentato da un modello free-to-play accessibile e da un comparto artistico decisamente ispirato, che a quanto pare è stato in grado di toccare le giuste corde emotive e coinvolgere, fra le altre cose, circa 8 milioni di utenti solo in Cina.

A rendere Sky: Figli della Luce un'esperienza speciale sono senz'altro le sue meccaniche: il giocatore veste i panni di un Figlio della Luce, una creatura eterea che ha il compito di restituire speranza a un regno caduto nell'oscurità, riportando le stelle perdute alle loro costellazioni originarie.

Gli scenari relativi ai sette regni presenti nel gioco sono splendidi e contemplativi, impreziositi da animazioni fluide e ambientazioni sospese tra cielo, terra e sogno. L'interazione tra i giocatori è al centro dell'esperienza: non esistono chat testuali dirette, ma si comunica con gesti, canti e connessioni emotive.