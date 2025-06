Alla luce delle rilevazioni effettuate finora, è emerso che Cyberpunk 2077 è stato il gioco third party più venduto su Nintendo Switch 2. Una notizia che probabilmente non vi sorprenderà, considerando che il titolo di CD Projekt RED è ben posizionato in tutte le classifiche.

Com'era lecito attendersi, a farla da padrone sono state le produzioni first party: negli USA il 62% delle vendite fisiche su Switch 2 è relativa ai giochi Nintendo, mentre nel Regno Unito la percentuale scende al 48% considerando la sola console e sale all'86% laddove si includa il bundle con Mario Kart World.

Da questo punto di vista, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition rappresenta una delle poche eccezioni: il gioco ha superato i numeri totalizzati al lancio da The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch, mentre SEGA si è posizionata come terzo miglior publisher sul fronte delle vendite complessive.

Ad ogni modo, il quadro generale rimane critico per gli sviluppatori delle terze parti. Secondo fonti interne, molti editori hanno riportato risultati al di sotto delle stime più pessimistiche, nonostante l'elevata base installata.