LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro avrà un mondo aperto più ampio di quello di Batman: Arkham Knight

Alla Gamescom 2025 si è parlato moltissimo di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro , il nuovo gioco di TT Games che vuole essere la summa del mondo di Batman in chiave LEGO. Uno dei dettagli emersi riguarda le dimensioni di Gotham City , dove naturalmente si svolgerà l'intera avventura. Stando a quanto riportato, sarà composta da quattro isole e sarà più grande di quella vista in Batman: Arkham Knight, che attualmente vantava il record in termini di superficie percorribile. Delle quattro isole, la più grande sarà South Island.

Le dimensioni contano?

È chiaro che non sono soltanto le dimensioni della mappa a fare un gioco, quindi prendete questa come una mera curiosità. Ciò detto, TT Games lavora da decenni ai giochi LEGO, sempre con ottimi risultati, quindi ci aspettiamo davvero molto da questa nuova proposta, che oltretutto arriva dopo il successo di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker.

In LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro il giocatore intraprenderà un viaggio che inizierà dalle origini di Batman, quando il giovane Bruce Wayne si allenava con la Lega delle Ombre.

Diventato l'eroe di Gotham City, dovrà trovarsi degli alleati per combattere i super criminali che infestano la città. Con lui ci saranno, quindi, Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing e Batgirl. Tra i nemici, spiccano invece Joker, Pinguino, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane e molti altri.

LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro è stato appena annunciato e non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che potremo giocarci su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.