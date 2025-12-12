Nel trailer italiano di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro torna una voce storica

A poche ore dai The Game Awards, Warner Bros. ha pubblicato la versione italiana del nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che segna il ritorno di una voce storica.

Stiamo parlando di Marco Balzarotti, che doppia l'Uomo Pipistrello nei videogiochi e nei cartoni animati dai tempi di Batman: The Animated Series, ma che in un paio di recenti occasioni è stato purtropppo sostituito da altri attori.

Eravamo arrivati a pensare che Balzarotti avesse deciso di abbandonare il ruolo, ma a quanto pare la sua assenza in Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League era legata probabilmente ad altre motivazioni.

È dunque stato un piacere riascoltare la voce storica di Batman nel trailer, insieme ovviamente a quella del Joker di Riccardo Peroni, che invece non era mai venuta a mancare.