Nel trailer italiano di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro torna una voce storica

A qualche ora dai The Game Awards, Warner Bros. ha pubblicato la versione italiana del nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che vede il ritorno del doppiatore storico del personaggio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/12/2025
Il protagonista di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
A poche ore dai The Game Awards, Warner Bros. ha pubblicato la versione italiana del nuovo trailer di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che segna il ritorno di una voce storica.

Stiamo parlando di Marco Balzarotti, che doppia l'Uomo Pipistrello nei videogiochi e nei cartoni animati dai tempi di Batman: The Animated Series, ma che in un paio di recenti occasioni è stato purtropppo sostituito da altri attori.

Eravamo arrivati a pensare che Balzarotti avesse deciso di abbandonare il ruolo, ma a quanto pare la sua assenza in Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League era legata probabilmente ad altre motivazioni.

È dunque stato un piacere riascoltare la voce storica di Batman nel trailer, insieme ovviamente a quella del Joker di Riccardo Peroni, che invece non era mai venuta a mancare.

I videogiochi doppiati in italiano sono sempre di meno

La notizia del ritorno di Balzarotti e, in generale, del doppiaggio in italiano per LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro conferma un impegno storico da parte di Warner Bros., impegno che tuttavia non viene condiviso da altre realtà e che si sta traducendo in un mercato in cui i giochi parlano sempre meno spesso la nostra lingua.

È il caso delll'appena annunciato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che a quanto pare verrà doppiato in inglese, francese, tedesco, portoghese, cinese e spagnolo ma non in italiano, con la concreta possibilità che lo stesso trattamento ci venga riservato in Tomb Raider: Catalyst, nonostante l'ottimo lavoro fatto sia ai tempi dei capitoli classici che nella trilogia reboot.

